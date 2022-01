CAN 2022 : La Gambie signe une première victoire historique contre la Tunisie qui se qualifie en 8èmes comme meilleur 3ème...

Les surprises se poursuivent de plus belle à cette Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) 2021. Après l'élimination de la tenante du titre, l'Algérie, c'est au tour de la Tunisie de frôler l'élimination à l'issue de la troisième journée de la phase de groupes. Face à la Gambie qui dispute sa première CAN, les tunisiens ont du coup concéder une défaite (1-0), en toute fin de partie, dans le groupe F.



Une première victoire historique en phase finale de la CAN pour la Gambie qui va également, par la même occasion, disputer une première huitième contre la Guinée. Un Gambie / Guinée prévu ce lundi 24 janvier à 16h GMT. La Tunisie a un tirage plus compliqué en héritant du Nigeria qui reste sur trois victoires de rang dans cette CAN. Un choc prévu le dimanche 23 janvier à 19h30 GMT.