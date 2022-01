CAN 2022 : Ismaëla Sarr est à nouveau dans le groupe...

La tanière est désormais complète ! Ismaëla Sarr qui manquait encore à l'appel est à présent au Cameroun. Comme annoncé par Dakaractu, l'attaquant sénégalais a rejoint le Tagidor hôtel de Bangou ce mardi.



Sur une photo publiée par la fédération sénégalaise de football, on aperçoit Iso en compagnie de Bamba Dieng et de Pape Matar Sarr. La jeune garde des Lions est prête à en découdre à la CAN !