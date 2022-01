CAN 2021 : la CAF réagit après après la polémique lors de Tunisie-Mali

Le match comptant pour la 1ere journée du groupe F de la CAN 2021 Mali-Tunisie a été interrompu à la 85'45', en avance donc et sans temps additionnel par l'arbitre M. Janny Sikazwe. Un fait qui a fait couler beaucoup d'encre. Les Aigles de Carthage ont déposé une demande de réserve pour contester cette défaite. Et au lendemain de cette scène lunaire, la CAF a décidé de réagir via un communiqué. « A propos du match de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies ayant opposé le Mali à la Tunisie à Limbe le 12 janvier 2022, la CAF a recueilli tous les rapports nécessaires auprès des officiels présents à cette rencontre. Ces documents sont actuellement transmis aux organes spécialisés compétents de la CAF. En attendant leurs conclusions, la CAF ne fera pas d'autres commentaires », a écrit l'instance.