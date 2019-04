CAMBRIOLAGE À MBACKÉ / Rachid Sleylaty explique comment son coffre-fort lui a été piqué par les malfrats.

L'insécurité galope à Mbacké. Les braqueurs semblent avoir effectué leur retour dans le département de Mbacké. Rachid Sleylaty, commerçant d'origine Libanaise ne dira guère le contraire. Des malfrats ont nuitamment ligoté ses vigiles, défoncé ses portes et volé son coffre-fort qui contenait argent et bijoux en or. Ces bourreaux ont réussi à prendre la clef des champs. Le moral au raz des pâquerettes, il revient sur le film du vol...