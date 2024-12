CAF Awards 2024 : Lamine Camara désigné Meilleur Jeune Joueur de l’Année pour la deuxième année consécutive.

Lors de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2024, qui récompense les talents et les performances exceptionnelles du football africain, Lamine Camara a été désigné meilleur jeune joueur de l’année 2024.



Lamine Camara, jeune prodige du football sénégalais, s’est démarqué tout au long de l’année grâce à des performances éblouissantes, aussi bien en club qu’en sélection. Milieu de terrain polyvalent et technique, il a été l'un des piliers dans les compétitions nationales et internationales, attirant



Ce titre de meilleur jeune joueur, remporté pour la deuxième année consécutive, témoigne de la progression fulgurante de Camara, qui s’impose déjà comme l’un des futurs visages du football africain.