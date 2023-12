CAF Awards 2023 : Lamine Camara, l'étoile montante du football africain, désigné meilleur jeune joueur !

Dans le paysage dynamique du football sénégalais, une étoile en constante ascension brille de plus en plus fort : Lamine Camara. Footballeur professionnel émérite, ses performances exceptionnelles et les titres qu'il a remportés avec l’équipe nationale locale (Chan 2022) et celle des U20 (CAN 2022) font de lui une figure emblématique du football sénégalais et africain. Ce lundi, lors de la cérémonie des CAF Awards 2023, le milieu de terrain du FC Metz a été désigné meilleur jeune joueur masculin du continent africain. Une consécration pour l’ancien élément de Génération Foot.



À peine a-t-il intégré le monde du football professionnel, Lamine Camara s'impose déjà comme un joueur clé au sein de son club voire en sélection nationale A il gagne peu à peu ses galons de futur titulaire. Les performances de Lamine Camara sur le terrain parlent d'elles-mêmes. Sa technique raffinée, sa vision du jeu et sa rapidité font de lui un joueur quasi incontournable partout où il est passé. Au-delà des frontières sénégalaises, Lamine Camara a attiré l'attention des observateurs internationaux du football. Son talent exceptionnel a été ainsi salué par des experts du sport, le plaçant parmi les joueurs les plus prometteurs de sa génération.



Mouhamadou Moustapha GAYE