AÏD-EL-KÉBIR À TOUBA / Pas de déclaration pour 2024 : Serigne Mountakha Mbacké se suffit du sermon de l’Imam...

Pour l'Aïd-Al-Kabir 2024, la déclaration tant attendue du Khalife Général des Mourides n’a pas eu lieu. Serigne Mountakha Mbacké, présent à la prière ( ce qui ne fut pas le cas lors de la Korité), s’est abstenu de parler aux Sénégalais, se suffisant vraisemblablement du sermon de Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre.



L’imam, dans son khoutba, se limitera comme d’habitude, à rappeler le sens de l’événement et les bienfaits que le musulman peut en tirer en le célébrant.

Après avoir fait le récit sur l’acceptation de la volonté divine manifestée, respectivement, en son temps par le prophète Ibrahim, son fils Ismaël et la mère de ce dernier Hadjara suite au sacrifice humain recommandé, Serigne Fallou Mbacké a donné les caractéristiques du mouton indiqué pour l’Aïd. Il a ensuite exhorté les musulmans à adorer Dieu chaque davantage, à suivre ses prescriptions et s’entraider le mieux possible.