Meurtre à Mbour: Ivre mort, Kh. Ndao tue son ami...

Un appel anonyme d'un chauffeur domicilié au quartier Oncad a informé le Poste de Police de Diamaguène 2, qu’un individu venait d’être mortellement poignardé par son ami dans ce même quartier, près de la station Eydon.



Poursuivant, il a ajouté que le drame est survenu à la suite d’une bagarre entre les deux amis. Et ce serait après son forfait qu'il a pris la tangente.



Informés, les éléments de la Brigade de Recherches et ceux de la police se sont déportés sur les lieux aux fins de constat et d’interpellation du présumé meurtrier.



Selon les informations de dakaractu Mbour, les hommes du commandant Ablaye Diouf ont réussi à interpeller un individu de sexe masculin répondant au nom de Kh. Ndao né en 1989 à Mbour, se disant pêcheur domicilié à Oncad, manifestement ivre.



Les limiers ont trouvé sur lui un cornet de chanvre indien. Interrogé sur les faits, le présumé meurtrier a nié en bloc les accusations quoique le témoin ait réussi à l'identifier. Par la suite, il a été placé en garde à vue après avis au procureur.