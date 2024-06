Tabaski 2024 / Message du président BDF : « Nous mesurons l’impact de la conjoncture, mais nous sommes engagés pour l’accomplissement des réformes »

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a effectué ce lundi la prière de Aïd-Al-Kabir, à la grande mosquée de Dakar. Après le Khoutba de l’Imam Moussa Samb, Bassirou Diomaye Faye, comme lors de la Korité, a adressé un message à la communauté musulmane ainsi qu’à la nation entière.

Dans son discours prononcé aux côtés du grand Serigne de Dakar et du maire de la commune de Dakar Plateau, le chef de l’État a félicité la Oummah Islamique et l’esprit de solidarité agissante qui a prévalu dans cette fête du sacrifice.

Bassirou Diomaye Faye invite également à faire recours à la loi et aux règlements au delà du pardon, la soumission à la recommandation divine qui est l’essence de cette fête ». Rendant grâce à Dieu et demandant pardon à toute la communauté, le président de la République du Sénégal salue également le climat de paix, de sérénité et de concorde et rappelle les engagements sans faille de l’État du Sénégal : « Nous savons que la conjonction est à son paroxysme, mais nous avons espoir que les sénégalais seront agréablement surpris, car nous sommes pleinement engagés à transformer le pays. Nous avons jugé que la justice est le premier pilier à revoir dans ce pays dans le cadre des réformes que nous avons engagées, mais nous allons étendre notre objectif qui est de redresser globalement le pays qui a été profondément affecté », a indiqué le président de la République...