C50PN - La plateforme des associations de commerçants et marchands ambulants adhèrent à l’initiative de Abdoulaye Sylla, Dg de Ecotra

La préférence nationale bénéficie de nouveaux soutiens. Il s’agit de la plateforme des associations de marchands ambulants de Dakar composée de plusieurs structures, parmi lesquelles la « Synergie des marchands ambulants pour le développement », le « Cadre Unitaire Républicain du secteur informel », « ADEL Jappo - Liggey », « l’Association des marchands et commerçants du Sénégal », « And Suqali Petersen », le « Rassemblement des marchands pour le développement » , « l'Association des Jeunes commerçants du marché de Petersen, la fédération des jeunes Tabliers, « l’Association nationale pour la promotion économique sociale des femmes marchands ambulants », « le syndicat des gargotiers et Associés du Sénégal », etc… Profitant d’une rencontre facilitée par Serigne Modou Bousso Dieng, les commerçants et marchands ambulants ont clairement martelé que le Sénégal devrait aller dans le sens d’une préférence nationale pour permettre à l’initiative d’éclore...