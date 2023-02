Braquages en série à Dakar : après les Almadies, une maison visitée à Yoff avec des objets de valeur emportés

Le climat à Dakar favorise t-il les voleurs ? En tout cas, ces derniers jours, il ne se passe pas une semaine sans qu’il ne soit signalé des cas de cambriolage avec effraction. Aux Almadies c’est une femme d’affaires qui a vu sa demeure visitée par les hôtes indélicats qui ont emportés des bijoux, plusieurs objets de valeur et des appareils électroniques le 13 Février dernier.



Les cambrioleurs qui agissent en binôme sont-ils aussi ceux qui se sont introduits à la villa 8 de Yoff Ranrhar le 23 Février dernier, mais aussi une semaine auparavant. En tout cas les individus filmés par la caméra de surveillance ont escaladé le mur et ont réussi à s’engouffrer dans la ville pour prendre selon son propriétaire qui nous a informé, encore des bijoux en or mais aussi de l’argent en espèces. Une situation inédite qui laisse une famille interloquée face à la récurrence des vols dont elle est l’objet.



Une plainte a été déposée le 24 Février courant auprès de la section de recherches de la Gendarmerie, avec quelques preuves matérielles et la vidéo des cambriolages qui malheureusement ne sont pas exploitables avec la mauvaise qualité des images...