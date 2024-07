Bougane égratigne Sonko: « avant d’épuiser ton énergie sur Thiaroye44, explique aux sénégalais « le deal de l’amnistie » entre toi et Macky Sall

La sortie du leader de Pastef sur la position de la France voulant rendre hommage aux tirailleurs sénégalais deThiaroye 44 a inspiré le leader de Guem Sa Bopp, Bougane Gueye Dany. Ce dernier n’a aucunement épargné Ousmane Sonko: « Thiaroye 44 oui, mais dis-nous d’abord la vérité sur les 86 martyrs (2021/2024) et sur le protocole avec Macky Sall. Sonko, tu as trahi le panafricanisme… » a martelé Bougane Gueye Dany tout en disant que le leader de Pastef n’est plus apte à parler pour les Africains. « Tu as trahi la cause panafricaine. Tu es un adepte du renoncement. Tu es un client de l’abandon des bonnes causes » enchaîne tutoyant « son ancien camarade de l’opposition ».







Ce n’est pas par un post que tu vas regagner la confiance de la jeunesse sénégalaise et celle des panafricains qui te conjuguent désormais au passé. Tu adores prendre le contrepieds de ton patron Diomaye Faye qui s’est aplati devant le premier des français, comme tu l’avais fait devant Melanchon l’avocat des LGBT. Seulement tu t’y prends très mal, en t’entêtant à vouloir défendre un panafricanisme populiste et non convaincu. Ousmane, avant d’épuiser ton énergie sur Thiaroye44, ne faudrait il pas expliquer aux sénégalais « le deal de l’amnistie » entre toi et le Président Macky Sall. N’oublie pas que 86 jeunes sénégalais ont été tués dans votre marche vers le Palais. Il ya deux jours ton chef était assis comme un gamin en classe de Cp, aux côtés de Macron. Et aujourd’hui, comme le ridicule ne tue pas, tu joues au sale jeu de souverainiste en carton… » regrette Bougane Gueye Dany.







Avant de parler de la tragédie de Thiaroye 44, considère le président de Guem Sa Bop, « il doit parler d’abord du deal ayant abouti à l’amnistie, après l’assassinat de ces 86 jeunes sénégalais entre Mars 2021 et février 2024 ». Il ajoute que dans un État de droit, « ils serez tous traînés devant la CPI ».







« Arrêtes ton cirque et dis nous la vérité. Ainsi, ensemble, nous nous occuperons de la France pour qu’il dégage comme vous l’aviez promis aux sénégalais. Faites comme la France, reconnaissez votre responsabilité et celle des dignitaires de l’ancien régime sur la mort de 86 jeunes Sénégalais dont le sang a arrosé le tapis vous ayant conduit au Palais. Dites nous la vérité sur le protocole de Terrou Baye Sogui signé avec Macky Sall. Pansez les plaies des familles éplorées qui attendent toujours la vérité » scande Bougane.