Boniface Ndong (Entraîneur équipe nationale basket) : « On a essayé de réviser un peu les systèmes de jeu »

Quelque heures avant le début du tournoi de Kigali (Rwanda), le staff technique Sénégalais se démène pour mettre en place quelques fondamentaux et autres systèmes avant d’affronter le Kenya. Selon le coach principal des lions du basket, Boniface Ndong, l’absence de regroupement et le temps de préparation trop juste rendent la tâche compliquée.







« On a essayé de réviser un peu les systèmes de jeu. Ce que j’ai fait c’est un peu de rattrapage, on a essayé de poser quelques systèmes de jeu, et puis aussi quelques bases de défense collective…. »







Si les Kenyans dont la sélection est en grande partie composée de joueurs locaux, ont pu s'entraîner un plus longtemps ensemble, ce ne sera pas le cas par la team Senegal. Un handicap qui n’ébranle guère Boniface Ndong : « On a plus de joueurs de qualité, on a essayé de faire des mises en place qui sont simples et dont les joueurs pourront se rappeler assez facilement. Je ne me fais pas de soucis, je pense qu’on a assez de joueurs pour pouvoir jouer contre le Kenya. Ce ne sera pas facile, ils (Les Kenyans) auront peut-être plus d’automatismes, mais ce que j’ai demandé aux joueurs c’est d’apporter de l’énergie. On va se tromper, on va faire des erreurs, mais il faudra compenser ses erreurs par de l’énergie », a confié le coach Sénégalais depuis Kigali où les Lions s’apprêtent à disputer leur premier match du groupe B contre le Kenya (15h 00.)







Les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront à l’issue de cette campagne de qualification comptant pour l’Afrobasket Kigali 2021.