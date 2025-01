Bogota interdit l'entrée d'avions militaires américains transportant des migrants expulsés

Le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé dimanche avoir interdit l'entrée d'avions militaires américains transportant des migrants expulsés, et affirmé qu'il n'accepterait que des vols civils qui traitent les migrants avec "dignité".



"Un migrant n'est pas un criminel et doit être traité avec la dignité qu'un être humain mérite. C'est pourquoi j'ai fait refouler les avions militaires américains qui transportaient des migrants colombiens", a écrit le président sur le réseau X.



Le président de gauche Gustavo Petro, critique du président américain Donald Trump, n'a pas précisé combien de vols en provenance des Etats-Unis devaient atterrir en Colombie, ni combien de migrants expulsés ils transportaient.



"Je ne peux pas faire en sorte que les migrants restent dans un pays qui ne veut pas d'eux, mais si ce pays les renvoie, cela doit être fait avec dignité et respect pour eux et pour notre pays", a encore dit M. Petro.



"Nous accueillerons nos ressortissants dans des avions civils, sans les traiter comme des criminels" a-t-il encore déclaré.



Depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, les États-Unis n'avaient pas expulsé de migrants en situation irrégulière vers la Colombie, mais cela a été le cas vers le Guatemala et le Brésil.



Brasilia a réclamé samedi des explications à Washington pour le "traitement dégradant" de migrants illégaux brésiliens lors de leur expulsion par les Etats-Unis sur un vol arrivé vendredi à Manaus (nord du Brésil).



Selon le gouvernement brésilien, 88 Brésiliens se trouvaient dans l'avion.