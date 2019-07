Bocar Alpha Kane quitte le groupe EMedia...

Bocar Alpha Kane n’est plus membre du groupe EMedia. L’animateur de l’émission « Valise diplomatique », sur sa page Facebook, dit quitter le groupe pour convenances personnelles.

Nous reproduisons in extenso le message de départ de notre confrère Bocar Alpha Kane.



« Bonjour à toutes et à tous. Je vous annonce mon départ du groupe Emedia pour convenances personnelles. Je reçois toutefois pour ma dernière émission la valise diplomatique ce mercredi à 15h Tamsir Ndir, chef cuisinier, Dj et acteur culturel pour parler de la cuisine sénégalaise et des tendances de la cuisine mondiale. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements pendant ces 10 mois et à très bientôt pour d'autres aventures ».