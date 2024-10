"Black Tea" : Abderrahmane Sissako explore l'amour et l'exil dans son nouveau chef-d'œuvre cinématographique

Le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako a convié la presse sénégalaise à la projection de son nouveau long-métrage, "Black Tea" ce samedi 5 octobre. Cet événement, réservé aux journalistes, s’est tenu en présence du réalisateur et de l’équipe du film, offrant ainsi une occasion privilégiée d'échanger sur cette œuvre avant son avant-première à Dakar.







Après le succès retentissant de ses films précédents, Bamako et Timbuktu , Abderrahmane Sissako revient avec une nouvelle réalisation qui aborde des thèmes universels tels que l’amour, l’identité et l’exil. "Black Tea" promet de résonner profondément avec le public, mêlant culture et émotion.







"Black Tea" suit l’histoire d’Aya, une jeune femme ivoirienne d’une trentaine d’années, qui prend la décision surprenante de dire non le jour de son mariage. Émigrée en Chine, elle travaille dans une boutique d'export de thé, où elle rencontre Cai, un Chinois de 45 ans. Leur histoire d’amour, face aux défis de leurs passés respectifs et aux préjugés culturels, soulève des questions sur l’identité et les relations interculturelles.







Lors d’un entretien, Sissako a évoqué comment "Black Tea" s’inscrit dans la continuité de sa réflexion sur l’identité culturelle, un thème central de son œuvre. Il a rappelé qu'il y avait déjà des échos de ce film dans une scène de En attendant le bonheur, où un Chinois dîne avec une Africaine. Pour lui, le cinéma est un moyen puissant d’explorer ces questions d’identité et de rencontre humaine.







« Les gens se retrouvent dans l’envie d’une vie harmonieuse, à travers une entente et une compréhension des autres », a-t-il souligné, en référence à la relation entre Aya et Cai.