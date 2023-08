Birmanie: la junte réduit la peine de prison d'Aung San Suu Kyi de six ans

En Birmanie, l'ex-dirigeante civile Aung San Suu Kyi a vu sa peine de prison de 33 ans réduite de six ans à l'issue d'une grâce collective accordée mardi par la junte militaire au pouvoir à plus de 7.000 prisonniers.



Cette grâce concerne cinq des 19 condamnations contre elle et "sa peine a été réduite de six ans", a déclaré le porte-parole de la junte.