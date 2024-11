Bira Séne passe le flambeau à Malick Ngom : “Je pars satisfait de la mission qui m'a été confié, confiant pour l’avenir de la lutte sénégalaise”

Dans une interview avec Dakaractu, Bira Séne, désormais ex-président du Comité National de Gestion de la lutte sénégalaise (CNG), a exprimé son bilan de manière humble et reconnaissante, tout en montrant sa confiance en son successeur, Malick Ngom.



“J’ai réussi parce que j’étais accompagné de personnes engagées”



Dans un discours sincère, Bira Séne a insisté sur l’importance de ceux qui l’ont entouré tout au long de son mandat. « J’ai réussi parce que j’étais accompagné de personnes qui étaient engagées dans le bon vouloir de mener à bien et de développer la lutte sénégalaise », a-t-il confié. Selon lui, cette réussite est en grande partie le fruit du travail collectif d’une équipe soudée, prête à œuvrer pour le rayonnement de la lutte au Sénégal.



Bira Séne a également exprimé sa gratitude envers la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, qui, malgré la possibilité de le démettre à son arrivée, a choisi de lui faire confiance et de l’accompagner jusqu’à la fin de son mandat. « Cela, je suis redevable. Je le dis : merci beaucoup de m’avoir assisté et de m’avoir accompagné », a-t-il déclaré.



Un hommage aux acteurs de la lutte et à ses racines de Kaolack



L’ex-président de la CNG n’a pas manqué de saluer les acteurs de la lutte, un sport qu’il a servi avec passion. « Je remercie tous ceux qui ont participé : la presse, les promoteurs, les managers, les chanteurs de la lutte, les amateurs. Ma famille surtout, mes parents de Kaolack et également les Saloum-Saloum », a-t-il énuméré avec émotion, soulignant l’importance de ses origines et de l’héritage culturel de la lutte.



“Je pars confiant pour Malick Ngom et l’avenir de la CNG”



Avec Malick Ngom, à la tête de la CNG, Bira Séne se montre optimiste : « Je pars également confiant du nouveau président. » Selon lui, le choix de Ngom est un signal fort, une continuité pour une gouvernance solide et apaisée. « Je prie pour que le bon Dieu bénisse sa mission », a-t-il ajouté, confiant que l’entourage du nouveau président saura le soutenir.



Avec cette transition, la lutte sénégalaise semble entre de bonnes mains, avec un Malick Ngom prêt à prendre le relais d’un Bira Séne reconnaissant et serein quant à son bilan.