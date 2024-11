Bilan positif du Sénégal – Pape Thiaw : « Le travail reste encore à faire, même si nous sommes... »

Pape Thiaw, l'actuel sélectionneur par intérim de l’équipe nationale du Sénégal, a exprimé sa satisfaction après une série impressionnante de victoires lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Avec quatre matches disputés, l’équipe a marqué 8 buts sans en encaisser un seul, un bilan parfait que Thiaw attribue à la détermination et au courage de ses joueurs. Toutefois, il reste lucide et indique qu'il y a encore des aspects à perfectionner. Il a salué l'effort collectif de l'équipe et a souligné que les joueurs ont su écouter et appliquer les consignes avec rigueur, accomplissant ainsi un travail colossal.

Quant à son avenir à la tête de la sélection, Pape Thiaw a déclaré qu'il n'a pas plus d'informations sur ce qui l'attend, mais qu’il reste disponible pour toute décision concernant la suite de sa mission. Il a affirmé sa volonté de continuer à servir son pays, quel que soit le rôle qui lui sera attribué.