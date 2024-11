Bilan des éliminatoires – Gana satisfait de son équipe, vise grand "Se reposer et revenir en force!"

Idrissa Gana Guèye, milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, a également exprimé un bilan très positif après la victoire de son équipe lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Bien que le chemin n'ait pas été facile, Gana souligne que l’équipe a su relever les défis et se dépasser. "C’était important de bien finir l'année et c’est ce que l’on a fait. On est content", a-t-il déclaré, ajoutant que cette qualification et les performances de l’équipe sont un réel motif de fierté.

Après cette belle qualification, Gana estime que l’équipe va connaître une pause bien méritée, afin de savourer ces moments en famille avant de repartir de plus belle. "Les qualifications du mois de mars ne seront pas faciles, mais c’est très bien pour nous de bien les préparer", a-t-il ajouté. L’objectif est clair : revenir en force pour continuer à dominer et briller sur la scène internationale.