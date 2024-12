Biden avertit que "certains des groupes rebelles" en Syrie ont des "antécédents de terrorisme"

Joe Biden a averti dimanche que "certains des groupes rebelles" ayant participé à l'offensive éclair qui a provoqué la chute de Bachar al-Assad en Syrie avaient des "antécédents de terrorisme et de violation des droits humains".



"Nous avons pris note des déclarations des dirigeants de ces groupes rebelles ces derniers jours, et ils disent ce qu'il faut en ce moment, mais alors qu'ils s'apprêtent à prendre de plus grandes responsabilités, nous allons évaluer non seulement leurs mots, mais aussi leurs actes", a prévenu le président américain lors d'une allocution à la Maison Blanche.