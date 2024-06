Beach wrestling : Avec une moisson de dix médailles dont 6 en or, le ministre des sports se félicite de la performance des sénégalais

Le ministre des sports, Khady Diène Gaye, a adressé ses vives félicitations et celles du président Bassirou Diomaye Faye, à l’équipe nationale de « beach wrestling », à son encadrement technique ainsi qu'aux dirigeants du Comité national de gestion de la lutte (CNG.)

« L'équipe nationale de « beach wrestling », ou lutte de plage, vient de hisser notre pays sur le toit du continent, au terme de la 2ème édition des Championnats d'Afrique de cette discipline, organisée les 22 et 23 juin 2024 à Dakar. Nos Lionnes et Lions de la lutte se sont illustrés dans presque toutes les catégories par des performances individuelles générant au total dix médailles dont six en or, trois en argent et une en bronze », souligne le communiqué lu à Dakaractu.

Le document informe également que « ces succès sont d'autant plus remarquables que les trophées en or ont été obtenus à parité entre athlètes femmes et hommes, et parmi plus d'une centaine de concurrents issus de 33 pays de l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, de l'Afrique du Sud, etc...

En outre, « nos combattants se sont surpassés comparativement à la 1ère édition tenue en 2023 en Tunisie d'où ils nous étaient revenus auréolés de huit médailles, dont 4 en or. Ces distinctions constituent un motif de fierté supplémentaire dans la nouvelle dynamique de modernisation de notre écosystème sportif toutes disciplines confondues avec l'objectif d'une meilleure professionnalisation profitable à tous les acteurs », conclut le communiqué.