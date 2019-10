Beach soccer / Copa Lagos 2019 : Ngalla Sylla convoque 12 lions à Diamalaye (document)

En vue du tournoi de Beach soccer intitulé " Copa Lagos " prévu du 1 au 3 novembre 2019 au Nigeria, le sélectionneur de l'équipe nationale de Beach soccer, Ngalla Sylla a dévoilé sa liste de 12 joueurs. Après une sortie prématurée des jeux mondiaux de Beach soccer au Qatar, il y a quelques jours, le travail continue pour les "Lions" de la plage qui doivent prendre part au mondial de Beach soccer dans quelques semaines au Paraguay.



Pour ce faire, le coach des "Lions" a convoqué 12 douze joueurs, à travers une liste publiée ce vendredi 25 octobre en début de soirée. Une liste qui s'inscrit dans la continuité puisque les cadres de la sélection y figurent en bonne place. Le capitaine Alseyni Ndiaye et ses coéquipiers seront donc en stage de préparation du 28 au 30 octobre à Diamalaye.





Le " Copa Lagos " qui se jouera sur une période de trois jours (1 au 3 novembre) est un tournoi innovant qui regroupera quatre grandes nations de Beach soccer, à savoir le Nigéria le pays hôte, le Brésil, l'Angleterre et le Sénégal. Les différentes équipes se croiseront au fur à mesure, et au final, un classement sera dégagé afin de déterminer le vainqueur, explique le coach sénégalais. Un tournoi qui fera office de préparation pour les participants en prélude au mondial.



Selon Ngalla Sylla, suite à la publication de ladite liste, les entraînements se dérouleront comme suit : Lundi 28 soir 17h à 18h30, le Mardi 29 matin à partir de 07h00 et le soir vers 17h00 à la plage de Diamalaye. Le groupe devrait rallier Lagos le mercredi 30 octobre précise t'il.