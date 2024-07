Beach Soccer : Le Sénégal surclasse la Guinée Conakry et se qualifie pour la CAN 2024

L'équipe nationale sénégalaise de beach soccer s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se tiendra en Égypte en 2024. Les Lions ont décroché leur billet après avoir dominé la Guinée Conakry lors des deux matchs de la phase éliminatoire.



À l’occasion du match retour qui s’est disputé ce dimanche sur la plage de Diamalaye, le Sénégal s'est imposé 5-1, après avoir déjà gagné 9-3 à l'aller. C'est la 11e phase finale de CAN à laquelle les Sénégalais participeront, ayant remporté 7 titres continentaux par le passé.



Le sélectionneur Sénégalais, Ngalla Sylla, et ses joueurs auront ainsi l'opportunité de défendre leur titre de champions d'Afrique dans quelques mois en Égypte. Cette qualification est une nouvelle étape dans la quête de succès de la sélection sénégalaise, qui domine le beach soccer africain depuis de nombreuses années.