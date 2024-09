Beach Soccer : La FSF annule le match amical entre le Sénégal et la Mauritanie

Les Lions de la plage ne disputeront pas un second match contre la Mauritanie. Il y a quelques jours, à Nouakchott, après une défaite (8-7), les Lions avaient également subi un accueil hostile de la part des supporters mauritaniens, sans oublier un arbitrage jugé favorable à l’équipe locale. Des faits qui avaient été largement dénoncés par l’entraîneur sénégalais, Ngalla Sylla.



Ce vendredi, dans un communiqué, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé l'annulation du deuxième match amical prévu ce 13 septembre 2024…



« La Fédération Sénégalaise de Football informe le public qu'en raison des incidents survenus lors du premier match amical de Beach Soccer entre la Mauritanie et le Sénégal, tenu le 11 septembre à Nouakchott, le second match, qui devait se dérouler ce vendredi à 18h00, a été annulé. En remplacement, l'équipe nationale du Sénégal (championne d’Afrique en titre), se consacrera à une séance d'entraînement avant de regagner Dakar le 14 septembre 2024. »