Beach Soccer / Éliminatoires CAN 2024 : Le Sénégal hérite de la Guinée !

Le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de beach soccer prévue en Égypte, vient d’être effectué ce jeudi. Et, pour son retour sur le banc des Lions de la plage, le sélectionneur Ngalla Sylla est tombé sur un derby Sénégal vs Guinée !

Une double confrontation confrontation qui se jouera en format aller et retour. La première manche aura lieu entre le 19 et le 21 juillet alors que les matchs retours se joueront sur la période allant du 26 au 28 juillet 2024.

Selon Ngalla Sylla, même si le Sénégal fait figure de favori, avec déjà sept titres de champion d’Afrique remportés, la Guinée qui se lance dans la discipline, va crânement défendre ses chances.

Par conséquent, le technicien sénégalais qui a déjà entamé la phase de préparation avec ses joueurs, depuis quelques jours à Dakar, entend aborder cette double confrontation de la meilleure des manières.