Bathily ou le retour d’un aigri (Par El Malick Seck)

Abdoulaye Bathily est sorti de son long hiver et après avoir dormi comme un loir se permet de donner des leçons à Macky Sall. Déçu et amer de sa dernière candidature au poste de président de la commission de l’Union Africaine, Bathily en veut à tous les sénégalais et au premier d’entre eux, Macky Sall qui l’a pourtant soutenu jusqu’au bout, allant jusqu’à fâcher ses propres pairs qui ont trouvé la personnalité de Bathily déroutante, difficile et parfois même arrogante.



En homme éloquent et généreux, Macky Sall s’est laissé embarquer par Bathily dans une candidature qui n’avait aucune chance de passer. Tous les sénégalais de bonne foi savaient que le sieur Abdoulaye Bathily n’avait pas la faveur des pronostics. Le Président Sall en homme foncièrement bon, l’a soutenu, a dépêché dans toutes les capitales africaines de fortes délégations composées de ministres et de diplomates de haut rang, pour parler à ses pairs sceptiques. Des dizaines, voir des centaines de millions, ont été dépensés pour des missions, rien que pour faire plaisir à un retraité de la politique qui cherchait un point de chute après une piètre carrière politique soldée par de multiples échecs, dont la dernière en date est une défaite dans son fief de Moudiry aux locales de 2014. C’est un tout jeune candidat de l’APR issu du mouvement des jeunesses républicaines, Diakoye Tounkara, qui l’a battu de plus de 200 voix d’écart dans son propre bureau de vote.



Les déboires de Khalifa Sall n’ont pas commencé en 2018. Alors que Bathily était en pleine campagne pour la présidence de l’Union africaine, Khalifa Sall répondait aux questions de la Division des investigations criminelles (Dic). Pendant tout ce temps, Bathily qui rêvait des privilèges de la République et de l’Union africaine s’est abstenu de tout commentaire dans le dossier. S’il avait été élu, il aurait un tout autre discours et n’aurait pipé un seul mot sur l’affaire Khalifa Sall. C’est ça, la vague des vrais politiciens professionnels, comme lui. On ne l’entend que quand il n’a plus son intérêt en jeu.



Bathily s’est dit combattant de la liberté et de la démocratie. Il a été pendant de longues décennies un fauteur de trouble et de désordre. En février 1988, pour un simple horaire de meeting à l’ex Place de France Thiès, à son instigation, lui et Abdoulaye Wade ont mis Thiès sens dessus, brulé des pneus, cassé des commerces d’honnêtes citoyens au point que l’ancien président de la République Abdou Diouf n’avait que le choix de le traiter de «bandit de grands chemins », lui et Abdoulaye Wade.



Aujourd’hui ce qui fait le plus mal à Bathily, c’est que tous les complots qu’il a tentés contre les présidences de Diouf et de Wade ont échoué. Il se targue d’avoir été initiateur du mouvement qui a fait tomber Abdou Diouf. Oui, il y avait derrière ce combat un plan basé sur la haine des socialistes, aucun programme de développement politique ou économique. C’est donc sans surprise, comme l’a dit Idrissa Seck à propos de Wade, les « grands bandits se disputent à l’heure du partage du butin » que l’alliance avec Wade n’a duré que quelques mois. En 2007, cet homme qui n’a jamais réussi un score honorable à une élection, n’a obtenu que 2, 2 % des voix quand Macky Sall, directeur de campagne de Wade, élisait ce dernier au premier tour avec 57 % des voix. Conscient de son manque de représentativité, il s’engage avec Idrissa Seck dans la création d’une coalition mort née car il n’hésitera pas à insulter l’ancien premier ministre durant les négociations et ne manquera pas de le traiter de voleur. Ayant échoué avec son nouveau plan, Bathily est parmi les mauvais théoriciens du boycott regrettable de l’opposition aux législatives de 2007. Quelques mois plus tard, il s’engage dans les assises nationale avant de casser l’unité de l’opposition en se rangeant derrière le camp de Moustapha Niasse. Macky Sall, en bon stratège sent le manque de lucidité du plan de Bathily, part seul aux élections et décide de battre campagne et les sénégalais lui donnent raison en l’élisant.



C’est donc ce piètre stratège qui pense pouvoir encore se battre comme aux temps où les sénégalais se faisaient embarquer dans des aventures sans lendemain et des combats de rue inutiles, qui pensent que le Sénégal est encore en 1988 ou dans les années de braise. Les sénégalais ont changé, monsieur Bathily! Vous les incitez à la révolte, ils ne sortiront pas dans la rue. Ils aspirent désormais à la paix et au travail. Ils veulent un pays stable et développé. Ils sont pour la démocratie et non pour l’anarchie. Vous pouvez faire mille réunions, mille stratégies contre Macky Sall, il a mille longueurs d’avance sur vous. Au lieu de le critiquer, vous devez au moins avoir l’honnêteté morale de le remercier d’avoir fait de vous le candidat de la Cedeao pour l’Union africaine. Plus d’un an après cette élection, vous ne lui avez même pas adressé le plus petit mot « merci ».



El Malick Seck (Journaliste, homme politique et conseiller municipal à Thiès)