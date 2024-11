Bassirou Diomaye Faye félicite Reug Reug, champion du monde !: ” Reug Reug, un géant qui porte le Sénégal sur ses épaules !”

Le président Bassirou Diomaye Faye a pris d’assaut les réseaux sociaux pour saluer l’incroyable exploit de l’athlète sénégalais Oumar Kane, alias Reug Reug, après sa victoire historique en MMA. Dans un message publié sur son compte Twitter, le président a exprimé sa fierté nationale face à cette performance qui inscrit le Sénégal dans les annales de l’histoire sportive mondiale.



« Félicitations à Oumar Kane, alias Reug Reug, pour avoir marqué l’histoire en devenant le premier Sénégalais champion du monde des poids lourds en MMA. Par son courage, sa détermination et son talent, il honore le Sénégal et inspire toute une génération. Notre nation est fière de cet exploit remarquable. »



Les mots du président Faye résonnent comme un appel à l’inspiration, soulignant non seulement la réussite individuelle de Reug Reug mais aussi l’impact profond que cet exploit a sur la jeunesse sénégalaise. Un modèle de persévérance, Reug Reug a fait plus que décrocher une ceinture : il a éveillé une nouvelle ère de champions potentiels dans tous les domaines sportifs.



À travers ce message, le président Diomaye Faye ne se contente pas de féliciter un athlète, mais il salue une victoire collective, celle d’une nation qui continue de briller sur la scène mondiale. Reug Reug devient ainsi un symbole de la grandeur du Sénégal, un exemple de travail acharné, et un phare pour les futures générations qui aspirent à suivre ses pas.