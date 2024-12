Basketball League / REG Women BBC VS ASB Makomeno (83-51) : « Nous avons été proactifs, contrairement au premier match » (Julian Martinez, coach de REG)

Après un revers serré contre Ferroviario Maputo (78-74), le REG Women BBC s’est brillamment repris, ce lundi 9 décembre, en écrasant ASB Makomeno (83-51) lors de la journée de la FIBA Africa Women’s Basketball League 2024, à Dakar. Ce succès décisif place l’équipe rwandaise en position favorable dans le groupe C.



Dès le premier quart-temps, REG a imposé son rythme avec une défense solide et un jeu offensif bien organisé. Les performances remarquables d’Aminata Ly et de Destiney Promise Philoxy ont joué un rôle clé, exploitant les failles défensives adverses pour creuser rapidement l’écart. L’équipe a su maintenir cette dynamique jusqu’au coup de sifflet final, affirmant son statut de prétendante sérieuse dans la compétition.



En conférence de presse, Julian Martinez, coach de REG, a souligné la transformation de son équipe : « Aujourd’hui, nous avons été proactifs, contrairement au premier match. Nous avons trouvé l’énergie et l’agressivité nécessaires pour faire la différence. » Il a cependant rappelé que Ferroviario Maputo reste un adversaire de niveau supérieur, indiquant que REG doit continuer à progresser pour rivaliser avec les meilleures équipes du tournoi.



Avec un match crucial contre la Jeanne d'Arc de Dakar à venir, le REG devra maintenir ce niveau de jeu pour espérer décrocher la qualification. Cette victoire contre Makomeno constitue non seulement un sursaut d'orgueil, mais aussi une déclaration d'intention pour la suite du tournoi.