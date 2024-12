Basketball Africa League : La Jeanne d'Arc déchante et sombre face à Ferroviario Maputo (64-30)

La Jeanne d’Arc (JA) de Dakar déçoit et déchante lors de son deuxième match de la FIBA Africa Women’s Basketball League. Portée par une équipe composée de jeunes athlètes, la Ja a connu ce lundi 9 décembre 2024 une lourde et lamentable défaite face à Ferroviario Maputo, s’inclinant 64-30.



En effet, la rencontre a été marquée par une domination sans partage des Mozambicaines, laissant peu de place à une JA en difficulté tout au long du match et dans tous les compartiments du jeu. Dans ce match, les statistique de la JA sont parlant 12/67 au tir et 1/15 au tir à trois points.



Dès le premier quart-temps, la JA peine à trouver ses marques. Malgré quelques tentatives d’attaque, les Sénégalaises sont mal coordonnées et précipitent leurs actions. Résultat : un score sans appel de 20-3 en faveur de Ferroviario, plus organisé et précis au scoring.



La situation ne s’améliore pas dans le second quart-temps. La JA tente de réduire l’écart, mais les échecs offensifs s’accumulent face à une défense solide de Maputo. Les Mozambicaines creusent encore l’écart, portant la marque à 36-18 à la mi-temps.



En seconde période, les erreurs persistent pour les filles d’Athiouman Ly, incapables de capitaliser sur leurs opportunités. Ferroviario continue son récital offensif, concluant le troisième quart-temps à 46-26. Le dernier acte scelle l’humiliation : seulement 4 points inscrits par la JA contre une avalanche de paniers, notamment des tirs à trois points, des Mozambicaines.



Pourtant la Jeanne d’Arc avait réussi a faire un bonne entrée en matière lors de son premier match en battant l’ASB Makomenos de la République démocratique du Congo sur le score de 57 à 34.



La Jeanne d’Arc doit rapidement oublié ce match et tirer des enseignements de cette déroute si elle espère rester compétitive dans ce tournoi. Les erreurs d’exécution et le manque de cohésion devront impérativement être corrigés avant leur prochain match décisif contre le REG .