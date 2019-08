Basket / Tournoi international de Dakar : Les "Lionnes" dominent l'Égypte 100 à 58, et réussissent la passe de trois

Après avoir défait la Côte d'Ivoire (70-61), et l'Angola (88-69) sur le parquet du Stadium Marius Ndiaye. les "Lionnes" du Basket ont entamé la dernière manche du tournoi international de Dakar ce lundi face à l'Égypte. Déjà fortes de deux victoires en autant de sortie, les "Lionnes" viennent de signer la passe de trois en s'imposant devant l'Égypte 100 à 59 (Q1 31-15, Q2 53-31, Q3 81-44, Q4 100-58.)





Avec 100 Points marqués ce soir, au Dakar Arena, face à l'Égypte, la sélection sénégalaise confirme qu'elle est désormais affûtée et prête à entamer "sa" coupe d'Afrique sous les meilleurs auspices. Initialement prévu pour assurer une excellente préparation au Sénégal, ce tournoi de Basket aura été d'une grande utilité pour le staff technique qui, dans les heures qui suivent, devrait publier la liste définitive des 12 joueuses qui prendront part à l'Afro basket prévu du 10 au 18 août à Dakar. Une liste à scruter si l'on sait que certaines joueuses sont en ballotage, Mame Diodio Diouf l'une des cadres de l'équipe, un peu juste physiquement, a d'ailleurs été ménagée ce soir par Cheikh Sarr qui l'a laissée sur le banc.



Maïmouna Diarra a fini meilleure marqueuse de la rencontre avec 12 points suivie par Mame Marie Sy et Ndèye Thiama Camara avec chacune 10 unités au compteur.



Pour son entrée en lice, le Sénégal croisera la Côte d'Ivoire, équipe que les "Lionnes" ont déjà battue (70 à 61) lors du premier match de ce tournoi.