Basket / Tournoi de préqualification à la Coupe du Monde 2026 : Otis Hughley convoque 26 Lionnes…

L'équipe nationale féminine sénégalaise de basketball a dévoilé sa première liste de 26 joueuses convoquées en vue du Tournoi de pré-qualification à la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra à Kigali, au Rwanda, du 19 au 25 août 2024. Cette liste provisoire a été établie par le nouvel entraîneur américain, Otis Hughley, récemment nommé à la tête de l'équipe.

La sélection comprend des joueuses ayant participé au dernier Tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, notamment Cierra Janay Dillard. On y trouve également de jeunes championnes issues des derniers Jeux de la Francophonie en RDC. Sans oublier les joueuses évoluant à l'étranger, comme Fatou Babou Diagne (Melbourne Tigers, Australie) et Yacine Diop (Unimed Campinas, Brésil), ainsi que des joueuses issues des clubs sénégalais, telles que : Couna Ndao, Madjiguéne Sène, Ndèye Siry Diagne etc.

Avant le début du Tournoi de pré-qualification à la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale féminine sénégalaise de basketball entamera une première phase de préparation en régime externat. Ensuite, une deuxième sélection de 18 joueuses sera ensuite effectuée par le coach Otis. Le Sénégal a été placé dans le Groupe C de la compétition, aux côtés du Brésil, de la Hongrie et des Philippines.