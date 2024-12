Basket Ligue : « On a un peu trop respecté l’adversaire, on pouvait faire de meilleures choses… » (Moustapha Gaye, coach ASCVD)

L'ASC Ville de Dakar a essuyé une défaite contre l’équipe égyptienne d'Al Ahly lors de la 5ᵉ journée de la phase de poules. Malgré un bon début de match, l’ASCVD n’a pas su maintenir son intensité sur l’ensemble de la rencontre. Le coach Moustapha Gaye à la suite de leur revers, a livré une analyse franche en conférence de presse, insistant sur les enseignements à tirer avant le prochain défi.



« Ce match, on l'avait bien débuté. Toute la mi-temps, on a contrôlé ce qu'on voulait faire, mais avec un peu moins de réussite. Mais c'est en deuxième mi-temps, à la fin du troisième quart-temps qu'on a commencé à déjouer », a-t-il expliqué.



Le coach a souligné les erreurs d'exécution, notamment une « aide défensive » insuffisante et une attaque en perte de rythme. On a eu beaucoup de tirs ouverts. On n'a pas été dans le bon tempo, de la recherche, du bon shoot. Coach Moustapha Gaye pense que « C’est un aspect qu’ils doivent impérativement corriger. »



Toutefois, il a également reconnu les points positifs, notamment le travail défensif sur le jeu rapide d'Al Ahly, jugé efficace. « Mais, je pense que concernant la force première d'Al Ahly, le jeu rapide, on les a bien contenus. Ils n'ont pas eu de tirs ouverts, je pense qu'ils en ont eu moins de deux », a-t-il ajouté.



Moustapha Gaye a insisté sur le travail de son équipe en première mi-temps et pense que cette prestation doit être capitalisée. « Nous avons eu deux mi-temps complètement différentes. Et moi, je vais capitaliser sur les choses qui ont été bien faites en première mi-temps », a-t-il ajouté.





Cependant, le coach de l’ASCVD estime que son équipe a trop respecté son adversaire et soutient que son équipe aurait pu mieux faire : « On les a un peu trop respectés en deuxième. On pouvait faire de meilleures choses sur le plan du jeu, sur le plan de l'intensité. On les a un peu laissés jouer. »



Pour finir, il a salué les efforts de ses joueuses, tout en les exhortant à capitaliser sur les bons points de la première mi-temps pour la suite du tournoi.