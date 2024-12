Basket Ligue : « On a déjà vu nos erreurs, on va se donner la motivation et nous préparer... » (Kadidia Maïga, ASCVD)

Kadidia Maïga, meilleure marqueuse de l'ASC Ville de Dakar lors de leur défaite face à Al Ahly, a livré une réaction pleine de résilience et de détermination à l’issue du match. Pour elle, cette défaite n'est qu'une étape dans leur parcours vers les phases finales du tournoi.



"Nous avons perdu aujourd’hui, mais ce n’est pas grave. Nous sommes déjà en quarts de finale, On ne sait pas quelle équipe on va croiser dans deux jours, mais on va se préparer », a-t-elle déclaré.



L’équipe de Moustapha Gaye devra affronter une adversité de haut rang lors des quarts, mais pour Kadidia Maïga, cette défaite a révélé des erreurs qu’elles vont sans doute corriger. « On a déjà vu nos erreurs et ce qui n'a pas marché aujourd'hui, ça va nous donner la motivation nécessaire pour nous préparer », conclut la pivot de l'ASCVD.