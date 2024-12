Basket - Ligue : L'ASCVD perd le duel pour la première place du groupe A face à Al Ahly (46-61)

Dans un début de match palpitant et très équilibré, où les deux équipes se répondent coup pour coup, l'ASCVD, portée par le soutien de son public, parvient à remporter le premier quart-temps sur le score de 12-9.Au deuxième quart-temps, les débats restent serrés. La défense d'Al Ahly met sous pression les joueuses de Moustapha Gaye, qui ratent des occasions importantes. Les Égyptiennes prennent un léger avantage et rentrent aux vestiaires avec une avance de deux points : 30-28.Dès le début de la deuxième mi-temps, l'ASCVD manque d'organisation et de concentration, ce qui profite à Al Ahly. Les Égyptiennes creusent l'écart, atteignant une différence de 10 points, le plus grand écart depuis le début du match. Malgré quelques tentatives de l'ASCVD pour réduire l'écart, Al Ahly domine le troisième quart-temps et le termine à 45-37.Dans le dernier quart-temps, les Sénégalaises s'effondrent face à une équipe d'Al Ahly plus lucide en défense et plus efficace en attaque. Dans la précipitation, l'ASCVD peine à revenir au score, affichant de faibles statistiques au tir : 27 % de réussite (18/65) et seulement 16 % à trois points (5/31). Une défense laxiste permet aux Égyptiennes de creuser un écart irrattrapable.Malgré la défaite, Kadidia Maiga se distingue du côté de l'ASCVD avec 17 points en 16 minutes, terminant meilleure marqueuse de son équipe.Du côté d'Al Ahly, Dioma Kane, évoluant dans l'équipe égyptienne, brille par son jeu incisif et précis. Elle inflige de nombreux dégâts à la défense de l'ASCVD et termine meilleure joueuse du match avec 19 points.Al Ahly s'impose finalement 61-46, remportant ainsi la première place du groupe A.