Basket Ligue Dame: Malgré une cuisante défaite (64-30), Anthioumane Ly, coach de la JA, note des aspects positifs

Après une défaite cuisante 64-30 contre Ferroviario Maputo, l’entraîneur de la Jeanne d’Arc, Anthioumane Ly a livré une analyse lucide, tout en soulignant des points positifs pour l'avenir.



Reconnaissant la supériorité de l’équipe adverse, il a mis en lumière l’impact physique et l’expérience de Ferroviario, tout en pointant les faiblesses de son équipe : manque de préparation, erreurs dans la finition et pertes de balle exploitées par l’adversaire.



Malgré cela, Anthioumane LY a noté des aspects positifs. « Nous avons eu des opportunités, mais au niveau de la finition, ça a fait défaut », a-t-il déclaré, soulignant le potentiel d’un groupe jeune venu pour apprendre. Le manque de fraîcheur, lié à une préparation insuffisante, s’est également fait ressentir.



Le coach reste néanmoins optimiste, affirmant que ces expériences enrichiront les joueuses pour les futures compétitions. « Nous allons corriger les lacunes et agir sur le plan mental pour que les filles gardent leur sérénité », a-t-il expliqué.



Malgré la défaite, Anthioumane LY a vu un signe encourageant dans l’effort de ses jeunes joueuses, qui ont inscrit quatre points cruciaux dans le dernier quart-temps. « C’est une petite satisfaction qui montre leur capacité à résister face à une grande équipe. »



L’objectif désormais est de préparer sereinement les prochains matchs, de corriger les lacunes offensives et consolider les acquis, afin de mieux performer lors de la dernière journée des phases de groupe. Ainsi, la JA devrait faire face mercredi prochain au REG Women BBC.