Barthélémy Dias sur l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026: " Des gens ne peuvent pas garder pour eux quasiment 80 milliards, au nom d'une ville qui a candidaté."

Barthélémy Dias s'est exprimé hier sur l'organisation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 et c'est pour s'insurger contre la démarche notamment, dit-il, l'obtention de 112 millions d'euros, au nom de la ville de Dakar et qui ne peut pas aujourd'hui s'adjuger un héritage. " Je souhaite seulement informer le conseil sur les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Vous dire seulement que je ne commenterai pas le comportement du COJOJ( Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026), parce que je considère que ce n'est pas une organisation politique, et pour ceux qui ne le savent pas, je suis le président du COJOJ.... Voici des gens qui ont obtenu 112 millions d'euros sur la base de la signature de la mairie de Dakar. Et le maire de Dakar qui a signé, était à l'époque en prison, Khalifa Sall. Si la mairie de Dakar n'avait pas signé, n'avait pas candidaté, il n'y aurait pas de Jeux olympiques pour la jeunesse. Alors 112 millions d'euros, je vous informe à faire le calcul, vous êtes quasiment à 80 milliards de Fcfa. Ces gens veulent gérer l'argent tout seul. La ville de Dakar n'a aucune visibilité et n'a pas un euro là dessus. Et ça c'est à dénoncer. Et ça, il est temps que les sénégalais le sachent", a-t-il déclaré.



D'après M. Dias, " Quand une ville candidate pour accueillir des jeux olympiques, la première raison qui motive une ville pour candidater, c'est d'abord l'héritage de ces jeux. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ces gens ne sont pas en mesure de vous dire ce qu'ils sont disposés à faire pour la ville de Dakar, en termes d'infrastructures. Tous les projets qu'on leur a donnés, ils les ont rejetés. Ils travaillent tout seul[...], et ça, j'ai eu à mettre les formes par rapport à ma relation avec le président Diagna Ndiaye, mais ça, c'est terminé".



Barthélémy Dias d'enfoncer le clou. "



Et lundi, je communiquerai sur ce scandale qui se passe au COJOJ. Une petite brochette de personnes ne peuvent pas garder par-devers eux quasiment 80 milliards, au nom d'une ville qui a candidaté et ne sont même pas en mesure de vous dire, voici les terrains synthétiques qu'on peut aménager dans vos quartiers, voici les bandes de terres qu'on peut aménager, transformer en parcours sportif. On leur a donné trois projets, on leur a donné la corniche des HLM ( un projet étudié, ficelé et chiffré), on leur a donné le boulevard de la Gueule Tapée qui quitte la place de l'obélisque et qui va jusqu'à Abass Ndao. On leur a donné la VDN( l'extension, après le cimetière de Yoff)[...]. Alors imaginez-vous, des gens ont 80 milliards, vous ne leur donnez que 3 projets, ils vous disent qu'ils ne peuvent financer aucun projet. Où se trouve l'héritage de la ville de Dakar. L'héritage de la ville de Paris aujourd'hui, ce sont des lignes de métro supplémentaires, des lignes de tramway supplémentaires, tout le village olympique à Paris a été transformé aujourd'hui en logements sociaux. Il n'y a aucune ville au monde qui a eu à organiser des jeux olympiques et qui n'a pas d'héritage. Aujourd'hui, prendre Iba Mar, le réfectionner, ce n'est pas de l'héritage, Iba Mar c'est de l'existentiel, aujourd'hui partir à la piscine olympique et faire des investissements ce n'est pas un héritage, c'est de l'existentiel[...]. Nous avons le droit d'obtenir et d'exiger un héritage pour la ville de Dakar et ça même les gens de l'Agence Française de Développement que nous sommes allés voir, comprennent ce que nous expliquons. Aujourd'hui est-ce que vous pensez que c'est trop demander pour aménager la corniche des Hlm, je crois que le coût tournait autour de 3 ou 4 milliards? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est trop demander pour aménager le boulevard de la Gueule Tapée en un parcours sportif pour à peu près un coût d'un peu moins de 2 milliards? Est-ce que vous pensez que c'est trop demander pour aménager un parcours sportif sur la corniche pour à un peu près un coût de 3 milliards?[...]. Mais qu'est-ce qu'on demande de trop ici, voici le problème qu'on a avec ces gens[...]", a-t-il ajouté.



Barthélémy Dias de marteler " Et ces gens là si vous les laissez faire depuis que le monde existe, le Sénégal sera le premier pays à organiser des jeux olympiques et à rafler zéro médaille. Vous savez pourquoi? Il n'y a aucune fédération impliquée, il n'y a aucune ligue impliquée[...]. Et il est temps que le CIO soit informé. Alors au lieu de venir aujourd'hui parler de choses qui les concernent, ils décident qu'ils ne rentrent pas dans la salle au prétexte qu'il y a une situation politique qui ne les regarde pas[...]. Vous devez vous battre pour que Dakar puisse être considérée et respectée parce que c'est Dakar qui a candidaté, ce n'est pas le CNOSS", a-t-il conclu.