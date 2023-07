Barthélémy Dias, maire de Dakar : « La politique ce n’est pas de la haine, de l’animosité mais une adversité dans le respect"

Prenant la parole à l’occasion de la présentation du livre de Abdou Mbow, le maire de la ville de Dakar a tenu à révéler ses relations amicales avec l’auteur. Barthélémy Dias de dire : « J’encourage Abdou Mbow et je le félicite de cet engagement car il a le courage d’ecrire un livre. Un courage que je n’ai pas... certainement à la fin de ma carrière politique » souligne Barthélémy Dias.



Revenant sur la politique et ses adversités et n’étant pas du même camp politique que Abdou Mbow qui est aussi son collègue parlementaire, le maire de Dakar rappelle que « la politique, ce n’est pas de la haine, de l’animosité. La politique c’est une adversité dans le respect ».



Il note aussi que l’auteur d’ « itinéraire d'un député au cœur de la République » a convaincu le président de République de lui permettre de recouvrer la liberté.



« Lorsqu’ilest venu me voir à Sébikotane, je lui ai fait savoir que je n'ai pas mis plus de temps en prison sous Macky Sall que sous Wade. Il a aussi sensibilisé le Président Macky Sall que je ne suis pas en prison, que pour de la pure politique. C’est par la suite que je suis sorti de prison » témoigne Barthélémy Dias qui a révélé la nature de leur amitié qui dit-il dépasse la politique.