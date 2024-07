Barthélémy Dias à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris : « Que ces jeux olympiques soient pour nous une source d’inspiration »

Le maire de la ville de Dakar présent à la cérémonie d’ouverture des Jo de Paris, pense déjà à 2026. Une année importante pour le sport sénégalais car, devant abriter l’organisation des Jo de la jeunesse à Dakar. Barthélemy Dias a remercié le maire Anne Hidalgo et toute son équipe pour cette organisation exceptionnelle de la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée hier sur la Seine et qui a sublimé de par son innovation.



« Ces Jeux Olympiques sont un moment de célébration, d'unité et de partage entre les nations. Ils incarnent les valeurs d'excellence, de respect et de solidarité que nous chérissons tant à Dakar » a déclaré le maire de Dakar.



L’édile de la ville de Dakar s’est parallèlement adressé à tous les athlètes et participants pour leur engagement et leur passion. « Que ces Jeux Olympiques soient une source d'inspiration pour nous tous! » reconnaît Barthélemy Dias qui, par ailleurs, a eu le plaisir d’échanger avec le Directeur Général de l'Agence Française de Développement (AFD), M. Rémy Rioux, sur les possibilités de financement pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.