Barrages Ligue des champions : l'Ajax, Bruges de Krépin Diatta et le Slavia Prague qualifiés

Les derniers barrages retour qualificatifs pour la phase de groupes de la Ligue des champions n'ont pas délivré de surprises. Après son nul de l'aller (0-0), l'Ajax Amsterdam a écarté l'APOEL Nicosie (2-0) grâce à Alvarez (43e) et Tadic (80e).



Quant au FC Bruges et au Slavia Prague, ils ont confirmé leur succès initial (1-0), respectivement contre les Autrichiens de Linz (2-1) et les Roumains de Cluj (1-0). Le Fc Bruges sera le deuxième représentant belge en phases de poule de la Ligue des Champions avec Gink