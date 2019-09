Barcelone : son avenir, un retour de Neymar... Les franches vérités de Messi !

Lionel Messi veut rester encore longtemps à Barcelone. Lionel Messi ne s'exprime pas beaucoup dans les médias.







Du coup, quand il le fait, l'attaquant du FC Barcelone parle souvent sans langue de bois. Ce jeudi, l'international argentin a accordé un long entretien au quotidien catalan Sport. Et bien évidemment, le joueur de 32 ans a été invité à évoquer son avenir chez le champion d'Espagne.







En effet, depuis plusieurs jours, son futur a beaucoup fait parler avec une clause dans son contrat, qui court jusqu'en juin 2021, qui lui permet de quitter le Barça au terme de chaque saison, en tant qu'élément libre.







Messi veut rester le plus longtemps possible à Barcelone







Tout comme son président Josep Maria Bartomeu, Messi a confirmé l'existence de cette clause. Mais l'international albiceleste n'a visiblement pas l'intention de l'activer.



« Ce que je peux dire, c'est que je veux être à Barcelone autant que je le peux, faire toute ma carrière ici car il s'agit de ma maison. Cependant, je ne veux pas d'un contrat long pour simplement rester ici longtemps, car je veux être ici en étant bien physiquement, jouer et être important dans un projet gagnant», a-t-il assuré.







« Je veux continuer à gagner des titres pour ce club, rester pour faire des choses importantes. Mon idée, c'est de jouer ici tant que je le peux et que mon physique me le permet, a fait savoir La Pulga. C'est ma maison. Je n'ai aucune intention de partir, mais je veux continuer à être performant et à gagner.»







Entre les lignes, on comprend donc que Messi veut rester à Barcelone, mais souhaite conserver la maîtrise de son avenir avec un engagement court et disposer ainsi d'un moyen de pression pour obliger ses dirigeants à former une équipe compétitive.







Neymar, l'Argentin voulait bel et bien son retour







Avec cette idée en tête, la star des Blaugrana a d'ailleurs milité en interne pour le retour de l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar au Barça lors du dernier mercato d'été. « Si je voulais son retour ? La vérité c'est que oui, j'aurais aimé que Neymar revienne. Je comprends les gens qui sont contre. C'est normal après les histoires passées, avec les circonstances de son départ. C'est normal et même logique, mais il faut penser sportivement, pour moi Neymar est l'un des meilleurs du monde et notre équipe a plus de chances d'obtenir les résultats que nous voulons avec lui », a-t-il estimé.







Mais sur ce dossier, l'équipe espagnole a-t-elle vraiment tout fait pour récupérer le Brésilien ? Bartomeu a-t-il montré cet intérêt uniquement pour satisfaire Messi sans avoir l'intention de finaliser cette opération ?







« Sincèrement, je ne sais pas si la direction a tout fait pour tenter de le recruter. Je n'ai pas d'informations sur les négociations. Je sais que j'ai parlé avec Neymar, je sais ce qu'il m'a dit. Il voulait vraiment revenir. Je comprends qu'il est difficile de négocier avec le PSG après les récentes histoires », a analysé l'Argentin.







En tout cas, Messi a encore de grandes ambitions pour les années à venir au Barça. -