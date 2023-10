Bande Filao Guédiawaye / Litige foncier à Ndiarème Limamou Laye : Le maire accusé de combiner avec des prédateurs fonciers est traîné en justice

Le mouvement « Ne trahissez pas Baïdy Sèye » est dans tous ses états. Les membres de cette association sont mécontents de la posture du maire de la commune d’arrondissement de Ndiarème Limamou Laye. En point de presse et tour à tour, ils ont expliqué leur part de vérité. « Le conseil municipal de Ndiarème Limamou Laye a précédé à un lotissement en 2015 à donner les terrains aux ayants droit. Par des malversations, des prédateurs fonciers se sont accaparés de toutes ces terres qui ont été déclassifiées. La bande est estimée à 150 hectares », font-ils savoir.





« L’actuel maire Mor Woré Guèye a usé de son pouvoir pour combiner avec des prédateurs afin de nous arracher nos terrains. Baïdy Sèye n’a remis que moins de 800 terrains, contrairement à ce qu’il dit … » Et pour entrer dans leurs droits, ils ont annoncé une série de manifestations pour se faire entendre. « Nous allons faire une campagne de sensibilisation en direction des autorités, nous allons aussi faire une marche et saisir le tribunal administratif ».