Ballon d'Or 2024 : Le Real Madrid boycotte la cérémonie

L’absence du Real Madrid à la cérémonie du 68e Ballon d’or France Football 2024, qui se déroule à l’instant où nous écrivons ces lignes au théâtre du Châtelet à Paris, fait polémique, malgré la nomination d’une dizaine de ses joueurs dans diverses catégories.



Le club madrilène, l’un des plus grands au monde, a pris la décision de ne pas assister à l’événement, estimant avoir été négligé dans la sélection des lauréats.



En effet, des rumeurs avaient circulé plus tôt dans l’après-midi, relayées par la presse sportive internationale, concernant ce boycott. D’après ces informations, le président du Real Florentino Pérez aurait appris le nom du vainqueur du Ballon d'Or, et il ne s'agissait pas de son protégé Vinicius Jr, pourtant considéré comme un favori pour succéder à Lionel Messi. Malgré le démenti des organisateurs affirmant qu’aucune fuite n'avait eu lieu, la décision de Madrid est restée inchangée.



Plusieurs membres du club étaient en lice pour différents trophées : le Ballon d'Or (Vinicius, Mbappé, Carvajal, Rüdiger, Bellingham, Kroos, Valverde), le trophée Kopa (Güler), le trophée Yachine (Lunin), ainsi que le titre d’entraîneur de l’année (Ancelotti). Initialement, une délégation d'environ cinquante personnes du Real Madrid devait se rendre à Paris, mais en fin de compte, le tapis rouge et la cérémonie se sont déroulés sans eux...