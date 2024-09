Ballon d'Or 2024 : Ademola Lookman, seul représentant africain dans le top 30

C'est officiel, la liste des 30 joueurs en lice pour le Ballon d'Or 2024 a été dévoilée ce mercredi, et une information attire particulièrement l'attention : Ademola Lookman, l'attaquant de l'Atalanta, et vainqueur de la Ligue Europa 2024, est le seul joueur africain à figurer parmi les nommés.



Ceci soulève des questions sur la représentativité du football africain dans les compétitions internationales. Faut-il parler d’une régression pour le football africain ? En effet, il y a peine deux ans, en 2022, Sadio Mané avait atteint la deuxième place du Ballon d'Or, derrière Karim Benzema, ce qui avait suscité un grand espoir pour le continent. L’année suivante, le Nigérian, Victor Oshimen avait terminé à la 8e place du BO européen suivi de l’Égyptien Mohamed Salah (11e) et du marocain Yacine Bonou (13e.)



Des noms qui ont tous disparu du top 30 de l’année 2024. Même si des joueurs comme Victor Boniface champion d’Allemagne avec le Bayern Leverkusen ou encore Achraf Hakimi champion de France et médaillé d’or des Jeux Olympiques 2025, méritent plus de reconnaissance. La cérémonie officielle aura lieu le 28 octobre prochain à Paris.