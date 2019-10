Ballon d’Or 2019 : Kalidou Koulibaly fier de sa nomination

L’année 2019 aura été la bonne. Pour la première fois de sa carrière, Kalidou Koulibaly fait partie de la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Après une grosse année avec Naples et le Sénégal, le défenseur central a été retenu. Une récompense pour celui qui a franchi les étapes à grande vitesse en Italie après ses passages à Metz et à La Gantoise. Depuis plusieurs saisons, il est devenu une référence mondiale à son poste.



Sur son compte Twitter, Koulibaly s'est félicité de cette présence aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo & cie. "Cette nomination est une grande nouvelle pour moi car mon parcours dans le football a commencé très loin d'ici : c'est une reconnaissance qui me donne envie de faire de mieux en mieux."



Le défenseur de Naples et son coéquipier en sélection, Sadio Mané, sont les deux seuls sénégalais retenus dans cette liste.