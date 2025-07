Bakel : Le préfet interdit la circulation nocturne des motos et cyclomoteurs du 24 juillet au 24 août 2025

Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est désormais interdite dans le département de Bakel, de minuit à 6h du matin, et ce pour une période allant du 24 juillet 2025 au 24 août 2025. Cette mesure a été officialisée par un arrêté préfectoral.



Exceptions et contexte sécuritaire

L'arrêté précise que les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels de la santé et des forces de défense et de sécurité ne sont pas concernés par cette interdiction.



Bien que non explicitement motivé dans le document, cet arrêté laisse présager des dispositions visant à renforcer la sécurité des personnes et des biens. Cette décision intervient dans un contexte où des préoccupations concernant l'insécurité sont évoquées, notamment au niveau des zones frontalières du département.