Bakary Doumbia, chef de la mission de l'OIM : « Réussir au Sénégal, c'est possible »

Réussir au Sénégal, c’est possible! C’est la conviction de chef de la mission de l’OIM au Sénégal. Pour le prouver, Bakary Doumbia qui faisait face à la presse ce jeudi 29 octobre pour parler des dangers de la migration irrégulière, a convoqué l’exemple d’un migrant de retour. Rentré au pays, il s'est reconverti dans l'agriculture. Et avec son père qui avait pris le chemin de la migration, ils ont monté une entreprise familiale à Richard Toll et gagnent des millions à chaque récolte, confie le chef de la mission de l’OIM au Sénégal. Pour Bakary Doumbia, il s’agit d’inciter les jeunes qui ne voient plus de lendemains possibles dans leur pays, d’entreprendre pour tirer leur épingle du jeu.