Kédougou - Drogue et médicaments illégaux : 36 ans, Malien, et pris avec 57 cartons de Tramadol – l’opération choc des forces de l’ordre

La Brigade de Recherche et de Surveillance (BRS) de Kédougou a procédé dans la nuit du mardi, aux environs de 03h, à l’interpellation de Drissa Sidibé, commerçant d’origine malienne, âgé de 36 ans, marié et père de deux enfants. Cette opération fait suite à l’exploitation d’une information faisant état d’un trafic de Tramadol dans le quartier de Sambarabougou.
Selon les sources policières, l’interpellation a permis la saisie de 57 cartons de comprimés de Tramadol, soit un total de 5 700 comprimés, accompagnés d’une quantité importante de médicaments pharmaceutiques. Le poids global des produits saisis atteint 164 kilogrammes, une saisie record qui révèle l’ampleur du trafic dans la région.
Placée en garde à vue, l’enquête vise la détention et le trafic international de substances psychotropes, la vente illicite de médicaments et l’exercice illégal de la profession de pharmacien, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Selon les sources policières, l’interpellation a permis la saisie de 57 cartons de comprimés de Tramadol, soit un total de 5 700 comprimés, accompagnés d’une quantité importante de médicaments pharmaceutiques. Le poids global des produits saisis atteint 164 kilogrammes, une saisie record qui révèle l’ampleur du trafic dans la région.
Placée en garde à vue, l’enquête vise la détention et le trafic international de substances psychotropes, la vente illicite de médicaments et l’exercice illégal de la profession de pharmacien, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Autres articles
-
Thiès: L'ex députée Maïmouna Sène rend hommage au président Macky Sall et tire sévèrement sur le régime en place
-
Extradition : La Ministre Yassine Fall annonce la suspension des remises vers la France
-
Port de bracelet électronique : la députée Maïmouna Bousso prône des réformes dans l'attribution
-
Assemblée nationale : Le fort plaidoyer de Abdou Mbow en faveur de ses camarades de parti emprisonnés
-
Assemblée nationale : Mamadou Lamine Thiam interpelle le ministre Yassine Fall sur l’Indépendance de la justice