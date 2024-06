Baisse des prix de denrées alimentaires/ « le gouvernement n’a pas encore d’emprise sur les réalités… » (FGTS/B)

La fédération générale des travailleurs du Sénégal FGTS-B n'est pas surprise de « la déception des populations et des consuméristes » à l'annonce de la baisse du prix des denrées de 1ère nécessité. « À l'aune des engagements mirobolants de ceux qui n'auraient encore d’emprise sur les réalités socioéconomiques du Sénégal, notre conviction est qu'au-delà des projections sur l'autosuffisance voire la souveraineté alimentaire à très long terme, la contradiction principale demeure le changement de paradigme dans nos habitudes alimentaires" a indiqué la fédération générale des travailleurs du Sénégal regrettant que cela soit « aux forceps que cette baisse devra malheureusement s'appliquer sur des commerçants innocents et impuissants ainsi que des boulangers qui risquent de fermer boutique ou de se débarrasser d'un personnel déjà éprouvé par un contexte de morosité économique ».







La FGTS/B rappelle que « la baisse du coût de la vie implique également celle du lait indispensable à la croissance des enfants, des légumes, des œufs, de la viande, de l'énergie, du loyer, des médicaments et des soins ».