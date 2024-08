Baisse d’affluence dans les gradins du stade Abdoulaye Wade : Les raisons d’un désamour entre Lions et supporters

L’affluence au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio continue de diminuer lors des matchs de l’équipe nationale de football du Sénégal. Ce phénomène soulève des questions sur les raisons de ce désamour croissant entre les Lions et leurs supporters. Si le sélectionneur national, Aliou Cissé, pense que les « véritables supporters » doivent se mobiliser et encourager les Lions, certains passionnés de football préfèrent bouder leur plaisir…

Une déception ressentie depuis l’élimination prématurée à la CAN 2024…

L’échec en huitièmes de finale à la dernière CAN Côte d’ivoire 2024 a laissé des traces. Les supporters, qui autrefois affluaient pour soutenir leur équipe, semblent désormais se détacher progressivement de la tanière. Malgré des prix de billets assez accessibles, le stade de Diamniadio ne fait plus le plein. Ce désintérêt est difficile à ignorer, d’autant plus que le sélectionneur national, Aliou Cissé, a récemment évoqué la nécessité pour les «vrais supporters » d’être présents, même dans les moments difficiles. Cependant, cette déclaration un peu maladroite ne risque pas d’améliorer la situation.

Un jeu peu attractif…

Une autre cause souvent évoquée est le style de jeu des champions d'Afrique 2022. Beaucoup considèrent que le jeu proposé par les Lions est devenu ennuyeux. Les attentes des amateurs du beau jeu sont désormais plus élevées après le sacre continental de 2022. Par contre, les performances récentes de Sadio Mané et Cie n'ont pas su satisfaire une bonne partie du public. Les supporters espèrent un football plus flamboyant, et il incombe au sélectionneur Aliou Cissé et son staff technique de stimuler cette dimension spectaculaire. Sans amélioration sur le terrain, il est difficile de motiver le public à faire le déplacement.

Problèmes d’accessibilité

L’accessibilité du stade Abdoulaye Wade à Diamniadio est également un facteur clé. Bien que le train express régional (TER) soit une option, il ne résout pas tous les problèmes. Les matchs programmés en soirée et en jours ouvrables compliquent le trajet à l’aller comme au retour. Car le dernier TER rentre généralement à la gare au plus tard à 22h00, sauf lors des prolongations exceptionnelles. Cela dissuade de nombreux supporters de se déplacer, préférant éviter les bouchons interminables sur l’autoroute, et regarder les matchs à la télévision, confortablement installés chez eux.

Un manque de stratégie de communication de la Fsf…

En outre, la fédération sénégalaise de football peine à mettre en place des stratégies de communication et de marketing modernes. Les méthodes utilisées aujourd'hui sont restées figées dans le temps, et le marché des billets est chaotique, avec des prix souvent inabordables à cause de la spéculation dans le « marché noir. » Une meilleure organisation et une promotion efficace sont essentielles pour attirer les supporters dans les gradins.

Le football est avant tout un spectacle, et l'expérience des supporters au stade doit être repensée. Pour raviver la passion des Sénégalais, il est crucial d'améliorer le jeu sur le terrain, de faciliter l'accès au stade et de moderniser les pratiques de vente de billets. Sans ces changements, le risque est grand que de nombreux fans continuent de préférer le confort de leur canapé à l’ambiance des gradins.